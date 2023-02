20.000 Euro teures Werkzeug in Gernsheim gestohlen

Am Bahnhof

Unbekannte haben aus einem Bauwagen am Bahnhof Gernsheim Werkzeug im Wert von 20.000 Euro entwendet.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die Tür des Bauwagens am Bahnhod Gernsheim (Groß-Gerau) aufgebrochen. Der Verlust war am Mittwochmorgen aufgefallen. Die Bundespolizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.