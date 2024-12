200.000 Euro Schaden bei Brand

In der Nacht zum Mittwoch ist in einem Wohn- und Geschäftshaus in Gernsheim (Groß-Gerau) ein Feuer ausgebrochen. Die sechs Bewohner waren nicht zu Hause.

Das Haus brannte komplett aus. Laut Schätzungen der Feuerwehr liegt der Schaden bei rund 200.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.