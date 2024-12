200.000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand in Aßlar

Beim Brand eines Dachstuhls an einem Einfamilienhaus in Aßlar ist Schaden in Höhe von 200.000 Euro entstanden.

Veröffentlicht am 25.12.24 um 22:20 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Zwei Menschen konnten sich unverletzt aus dem brennenden Haus retten. Bild © JR Der Brand war nach Polizeiangaben am frühen Mittwochnachmittag in Aßlar (Lahn-Dill) ausgebrochen. Ein 20 Jahre alter Hausbewohner und seine 19-jährige Freundin konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Nachbarn hatten sie gewarnt. Die Brandursache muss noch ermittelt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 200.000 Euro. Die Ortsdurchfahrt musste für die Löscharbeiten fünf Stunden gesperrt werden.