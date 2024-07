200.000 Euro Schaden nach Unfall in Frankfurt

Ein Autofahrer ist in der Nacht zum Donnerstag mit geparkten Fahrzeugen, einem Metalltor und einer Hauswand kollidiert. Der Polizei war der Raser bereits aufgefallen. Eine Streife verlor ihn jedoch aus den Augen. Kurze Zeit später meldeten Zeugen den verunfallten Pkw in einem Hinterhof. Der Fahrer war nicht mehr da. Polizisten fanden den 20-Jährigen in der Nähe. Gesamtschaden: etwa 200.000 Euro.