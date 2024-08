2023 tonnenweise Drogen gefunden

Frankfurter Zollfahnder haben im Jahr 2023 im Gebiet ihrer Behörde mehr als 6,2 Tonnen Rauschgift sichergestellt.

Veröffentlicht am 20.08.24 um 18:49 Uhr

Darunter waren mehr als eine Tonne Kokain, 1,5 Tonnen Marihuana sowie rund zwei Tonnen der Kaudroge Khat, wie das Zollfahndungsamt am Dienstag mitteilte. Zudem zogen die Beamten etwa 10,7 Tonnen an Grundstoffen ein, aus denen synthetische Drogen hergestellt werden. Das Zuständigkeitsgebiet des Zollfahndungsamts Frankfurt erstreckt sich über die drei Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland sowie einige Gemeinden in weiteren Bundesländern.