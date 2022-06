Einsatzfahrzeuge stehen an der Unfallstelle in Mainz-Kastel.

Einsatzfahrzeuge stehen an der Unfallstelle in Mainz-Kastel. Bild © 5vision

Tragischer Zugunfall in Wiesbaden

21-Jährige in Wiesbaden von Güterzug erfasst

Eine 21 Jahre alte Frau ist in Wiesbaden von einem Güterzug erfasst worden. Sie war mit ihrem Freund an einer Bahnstrecke unterwegs. Beide waren offenbar betrunken und in Streit geraten.

In Wiesbaden ist in der Nacht zu Samstag eine 21-Jährige von einem Güterzug erfasst und verletzt worden. Die Frau liegt mit einem Beckenbruch im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Hintergründe noch unklar

Demnach war die 21-Jährige mit ihrem Freund in der Nähe einer Bahnstrecke unterwegs, die im Wiesbadener Ortsteil Mainz-Kastel zwischen der A671 und dem Rhein verläuft. Das Pärchen soll laut Polizei betrunken gewesen sein und sich gestritten haben. Dabei sei die Frau auf die Gleise geraten. Wie genau das passieren konnte, ist bislang unklar.

Der 29 Jahre alte Freund der Verletzten leistete vor Ort Erste Hilfe. Er wurde bei dem Zugunfall nicht verletzt.

Anm. d. Red.: In einer früheren Version hieß es, die 21-Jährige schwebe in Lebensgefahr. Inzwischen hat die Polizei die Angabe korrigiert. Die Verletzte habe sich lediglich einen Beckenbruch zugezogen.