Ein 23-jähriger Mann ist am Donnerstag in seiner Frankfurter Wohnung überfallen und mit einem Messer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kamen drei Männer in die Wohnung, griffen den 23-Jährigen an und flohen dann. Der Verletzte konnte selbst den Notarzt rufen. Die Hintergründe sind laut Polizei noch unklar.