Ein Autofahrer hat sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Eine Streife hatte den 23-Jährigen in der Nacht zum Samstag in Weilrod (Hochtaunus) kontrollieren wollen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Fahrer bescheunigte und raste über Grävenwiesbach bis nach Schmitten. Dort konnte er gestoppt und festgenommen werden. Der Mann hat laut Polizei keinen Führerschein und stand unter Drogeneinfluss.