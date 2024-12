Bei einem schweren Unfall auf einer Landstraße bei Sontra ist ein Mann ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde verletzt. Die Polizei prüft, ob ein Hase Grund für den Zusammenstoß sein könnte.

Die beiden Kleinwagen waren an dem Unfall in Sontra beteiligt. Bild © Hessennews TV

Zu dem Unfall kam es am Freitagmorgen auf der L3248 zwischen den Sontraer Stadtteilen Wölfterode und Blankenbach (Werra-Meißner). Wie die Polizei mitteilte, war ein 24 Jahre alter Fahrer aus Hersfeld-Rotenburg auf der Strecke Richtung Sontra unterwegs, er verlor die Kontrolle über sein Auto.

Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der Schutzplanke. Anschließend kam sein Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn quer zum Stehen. Zur selben Zeit befuhr eine 29-Jährige aus Haunetal (Hersfeld-Rotenburg) die Landstraße in die entgegengesetzte Richtung und stieß mit dem Wagen des 24-Jährigen zusammen.

Beide Autos werden untersucht

Der 24-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die 29-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen saßen nicht in den Autos.

Warum der Fahrer die Kontrolle über das Auto verlor, soll ein Gutachter klären. Beide Fahrzeuge wurden in dem Zusammenhang für weitere Untersuchungen sichergestellt und abgeschleppt.

Am Unfallort wurde ein toter Hase auf der Fahrbahn gefunden. Die Polizei prüft deshalb, ob ein Wildwechsel den Unfall ausgelöst haben könnte.

Landstraße stundenlang vollgesperrt

Der Sachschaden an den beiden Autos und an der Schutzplanke beläuft sich laut Polizei auf insgesamt auf etwa 9.000 Euro.

Die Landstraße war führ etwa vier Stunden vollgesperrt. In dieser Zeit erfolgte die Umleitung des Verkehrs in der Hauptsache über die B400.