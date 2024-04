29-Jähriger nach Drogenfund in Kassel in Untersuchungshaft

Bei einem 29-Jährigen in Kassel-Bettenhausen sind Amphetamine, Ecstasy, Marihuana, eine Feinwaage, zwei Macheten und zwei Springmesser gefunden worden.

Zudem fanden die Ermittler bei dem Tatverdächtigen eine Vielzahl an verschreibungspflichtigen Medikamenten wie Opiate. Der 29-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr anordnete. Der 29-Jährige muss sich nun wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie Handels mit Arzneimitteln verantworten.