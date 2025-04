Eine Woche nach seiner Flucht vom Amtsgericht Hanau ist ein mutmaßlicher Räuber festgenommen worden. Er war in Handschellen abgehauen.

Der 29-Jährige war am Donnerstag vor Ostern wegen eines Haftbefehls dem Amtsgericht Hanau vorgeführt worden. Er soll Anfang März an einem Straßenraub mit Pfefferspray-Einsatz beteiligt gewesen sein. Ihm wird schwerer Raub vorgeworfen.

Wie der hr erfuhr, wurde der Mann zu Fuß in Handschellen durch den vorderen Eingang an der viel befahrenen Hanauer Nussallee (B45) aus dem Gericht gebracht. Üblich ist es, dass Beschuldigte im Auto durch eine Pforte in den Innenhof gefahren werden und das Gericht durch einen Hintereingang betreten und verlassen.

Über Straße davongerannt

Der 29-Jährige rannte den Beamten plötzlich davon, flüchtete über die vierspurige Straße und verschwand. Seitdem wurde nach ihm öffentlich gefahndet.

Am Donnerstagabend wurde er schließlich in Flörsheim am Main (Main-Taunus) festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Hanau am Freitag mitteilten. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.