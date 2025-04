Mann flieht nach U-Haftbefehl in Hanau

Ein Mann, der wegen schweren Raubes in Untersuchungshaft sollte, ist nach der Vorführung beim Haftrichter am Amtsgericht Hanau geflohen.

Veröffentlicht am 17.04.25 um 19:47 Uhr

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde der 29-Jährige am Donnerstag am Hanauer Amtsgericht vorgeführt. Wie er danach fliehen konnte, teilten die Beamten nicht mit. Nach dem Mann wird öffentlich gefahndet. Auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt.

Er war am Dienstag gefasst worden und soll Anfang März an einem Straßenraub mit Pfefferspray-Einsatz in Hanau-Lamboy beteiligt gewesen sein. Einer der drei Täter war direkt gefasst worden.