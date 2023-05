Heuchelheimer See 32 Jahre alter Mann stirbt bei Badeunfall in Wetzlar

Ein 32 Jahre alter Mann ist am Pfingstmontag in einem Badesee in Wetzlar ertrunken.

Audiobeitrag Audio Tödlicher Badeunfall im Dutenhofener See Audio Taucher des Roten Kreuzes im Dutenhofener See auf der Suche nach dem untergegangenen Schwimmer. Bild © JR Ende des Audiobeitrags

Nach Auskunft der Polizei meldeten Badegäste am Heuchelheimer See in Wetzlar gegen 16 Uhr eine Person, die ins Wasser gegangen sei und dann nicht mehr zurückkehrte. Mit einem Großaufgebot wurde nach dem Mann gesucht.

Rund vier Stunden später wurde er nur noch leblos geborgen. Warum der 32-Jährige ertrank, ist noch nicht bekannt.

Anm. d. Red.: In einer früheren Version war vom Dutenhofener See die Rede. Inzwischen korrigierte die Polizei ihre Angaben: Das Unglück passierte am Heuchelheimer See.