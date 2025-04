Vielleicht der bisher wärmste Tag des Jahres und wie man ihn verbringen könnte

Der bisher wärmste Tag des Jahres steht vor der Tür, Hessen bekommt eine neue Therme, und der womöglich letzte Prozess gegen einen mutmaßlichen NS-Verbrecher in Hessen ist geplatzt. Das und mehr gibt es in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Veröffentlicht am 30.04.25 um 18:27 Uhr

Mögen Sie Rosinen? Erst vor einigen Jahren habe ich festgestellt, dass dieses Trockenobst durchaus polarisiert. So ist der heutige Tag der Rosine, der in den USA gefeiert wird, für die einen ein Feiertag, für die anderen eher nicht. Immerhin: Die meisten Menschen, die heute an der Abstimmung in unserem Morgenticker teilgenommen haben, mögen Rosinen.

Damit weg vom Trockenobst hin zu den Meldungen des Tages:

Der wärmste Tag des bisherigen Jahres?

Heute Mittag saßen wir mit einigen Kolleginnen und Kollegen draußen in der Sonne. Die Sonnenbrille auf, ein Eis in der Hand - so lässt sich die Mittagspause aushalten. Ich bin ehrlich: Ich hätte mir auch vorstellen können, den Rest des Nachmittags dort zu sitzen, aber dann würden Sie diese Zeilen jetzt nicht lesen.

Mit bis zu 27 Grad hat der heutige Mittwoch beste Chancen, der bisher wärmste Tag des Jahres zu werden. Zumindest bis morgen, denn dann erwarten uns wie am Freitag bis zu 29 Grad. Doch dann kommt das Wetter, auf das Pflanzen und Tiere in Hessen sehnsüchtig gewartet haben: Die kommende Woche wird wohl eher wechselhaft und damit auch regnerisch.

Nachdem alle bisherigen Monate in diesem Jahr viel zu trocken waren, ist das auch gut so. Auch wenn das mit dem Eis in der Sonne in der Mittagspause schon ganz angenehm ist.

Videobeitrag alle wetter! vom 29. April Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Und die Sonne sorgt natürlich auch für schöne Fotos - wie man an unserer heutigen Momentaufnahme sehr gut sehen kann. Die untergehende Sonne taucht hier das Schwälmer Land in goldgelbes Licht. Sehr hübsch.

Goldgelbe Abendstimmung im Schwälmer Land. Das Foto hat uns hessenschau.de-Nutzer Jörg Döringer aus Schwalmstadt geschickt. Bild © Jörg Döringer

Welche Schwimmbäder in Hessen jetzt schon geöffnet sind

29 Grad am 1. Mai schreien natürlich förmlich danach, den Tag im Freibad zu verbringen. Und tatsächlich öffnen traditionell viele Freibäder am Maifeiertag ihre Pforten. Aber längst nicht alle.

Das Freibad Wilhelmshöhe in Kassel ist zum Beispiel dabei - das Waldschwimmbad im benachbarten Calden hingegen nicht. Dort beginnt der Badebetrieb erst am 11. Mai.

Das Freibad Kleinlinden (Gießen) wartet sogar noch bis zum 2. Juni. Und wer darauf wartet, dass es im Waldschwimmbad in Niedernhausen (Rheingau-Taunus) endlich losgeht, muss sich wohl noch länger gedulden, denn wegen Umbauarbeiten ist dort noch gar nicht absehbar, wann die Saison eröffnet wird.

Grundsätzlich kann man aber sagen, dass die meisten Freibäder im Mai öffnen. Besonders früh dran war man übrigens in Wolfhagen (Kassel): Dort hieß es bereits am 13. April "Anschwimmen". Eine Übersicht über die hessischen Freibäder und wann dort die Saison beginnt, gibt es hier.

Stadtverordnete in Nidda stimmen für neue Therme in Bad Salzhausen

Und wenn es in der nächsten Woche wieder etwas kühler wird und manch einem das Freibad zu kalt wird, ist vielleicht eine Therme die bessere Wahl. In Nidda-Bad Salzhausen (Wetterau) ist ein Besuch in der Therme derzeit nicht möglich, denn die alte Justus-von-Liebig-Therme wurde Ende 2022 geschlossen.

Doch schon in zwei Jahren soll dort eine neue Therme eröffnet werden: Für den Neubau der Therme in Bad Salzhausen stimmten am Dienstagabend 22 Stadtverordnete, 13 lehnten ihn ab.

Bis zur Landesgartenschau 2027 soll sie fertig sein. Wenn man bedenkt, wie lange so manches Bauprojekt in den vergangenen Jahren gedauert hat, ist das ein recht sportliches Ziel. Aber man wächst ja mit seinen Aufgaben.

Rund 18 Millionen Euro will die Stadt Nidda in das Projekt investieren, verteilt auf 30 Jahre. Mit etwa der gleichen Summe will sich der Investor Interspa beteiligen. Für das Geld sollen neben einer großen Saunalandschaft auch Fitnessangebote und ein Hotel entstehen.

Prozess geplatzt: 100 Jahre alter früherer KZ-Wachmann ist tot

Heute ist der 80. Todestag von Adolf Hitler, und dass nach all der Zeit noch nicht alle Verbrechen der Nationalsozialisten aufgearbeitet sind, zeigt sich an dieser Nachricht: Heute teilte ein Sprecher des Landgerichts Hanau mit, dass der womöglich letzte Prozess gegen einen mutmaßlichen NS-Verbrecher nicht stattfinden kann. Der Grund: Der Angeklagte ist im Alter von 100 Jahren verstorben. Das Gericht bezeichnete dies als "nicht mehr zu behebendes Verfahrenshindernis".

Dem Mann war vorgeworfen worden, von 1943 bis 1945 Aufseher im Konzentrationslager Sachsenhausen nördlich von Berlin gewesen zu sein. Dort soll er in mindestens 3.322 Fällen Beihilfe zum Mord an Häftlingen geleistet haben.

Der Prozess gegen den ehemaligen KZ-Aufseher hätte vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts Hanau stattfinden sollen. Grund dafür ist, dass der Verstorbene zum Zeitpunkt der angeklagten Taten noch ein Heranwachsender war.

Weitere Themen des Tages

Es ist eine Revolution im Gesundheitswesen: Die elektronische Patientenakte kommt. Ab sofort sollen Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser darauf Zugriff haben. Tatsächlich läuft die Einführung der Akte allerdings eher schleppend.

Videobeitrag Elektronische Patientenakte am Start – auch in Hessen Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Mehr als 93 Millionen Euro aus Verurteilungen von Straftätern sind im vergangenen Jahr in die hessische Staatskasse geflossen. In ihrer Bilanz für das Jahr 2024 berichtete die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft auch über zunehmende Ermittlungen wegen häuslicher Gewalt.

Einen Tag nach der schweren Unfallserie auf der A3 bei Obertshausen (Kreis Offenbach) hat die Polizei neue Erkenntnisse zum Hergang. Demnach waren mindestens drei Gaffer maßgeblich an der Entstehung beteiligt. Sie stiegen offenbar mitten auf der Autobahn aus, um zu filmen.

Videobeitrag Schwerer Unfall auf A3 bei Obertshausen Video Die Fahrerkabine des an dem Unfall bei Obertshausen beteiligten Lkw ist völlig zerstört. Bild © 5vision.news Ende des Videobeitrags

Ein kurzer Blick über den Tellerrand