40 Haschisch-Pflanzen in Wohnung

Festnahme 40 Haschisch-Pflanzen in Wohnung

Bei einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus in Modautal (Darmstadt-Dieburg) bemerkten Polizisten am Sonntag starken Marihuanageruch.

In einer Wohnung fanden die Beamten knapp 40 Marihuanapflanzen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 49-Jährige Bewohner wurde festgenommen, die Pflanzen sichergestellt. Die Ermittlungen laufen.