40 Kilo Drogen gefunden - Festnahme in Frankfurt

Die Polizei hat in Frankfurt einen mutmaßlichen Drogenlieferanten festgenommen und über 40 Kilogramm Rauschgift sichergestellt.

Am Mittwoch nahmen die Beamten den 34-Jährigen in der Nähe des Südbahnhofs fest, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er habe Tüten mit knapp vier Kilogramm Haschisch dabeigehabt. Die Beamten erwirkten einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung. Dort fanden sie unter anderem 39 Kilogramm Haschisch, über 300 Gramm Kokain und 275 Gramm Crack. Seit Donnerstag sitzt der Mann in Untersuchungshaft.