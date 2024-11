Schlägerei in Lokal in Wiesbadener Innenstadt

In der Nacht zum Sonntag ist es in und vor einem Lokal in der Wiesbadener Innenstadt zu einer Schlägerei gekommen.

Veröffentlicht am 24.11.24 um 12:29 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Das Personal des Lokals wollte einen 41-Jährigen wegen ungebührlichen Verhaltens des Lokals verweisen. Daraufhin attackierte der Mann die Angestellten, wie die Polizei mitteilte. Seine Begleiterinnen, zwei 37-Jährige und eine 43-Jährige, mischten sich in die Auseinandersetzung ein. Als die Gruppe schließlich das Lokal verließ, geriet der 41-Jährige auf der Straße in eine Auseinandersetzung mit einem unbeteiligten 34-Jährigen. Mehrere Personen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt, der 41-Jährige kam zwischenzeitlich in ein Krankenhaus. Gegen ihn und seine drei Begleiterinenn wird ermittelt.