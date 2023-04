Auch nach knapp zwei Jahren gibt die mutmaßliche Hinrichtung eines 41 Jahre alten Mannes in Wiesbaden den Ermittlern Rätsel auf. Nun hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung für Zeugen ausgesetzt. "Aktenzeichen XY" greift den Fall auf.

Im Fall eines ungelösten Mordes aus dem Sommer 2021 bittet die Wiesbadener Staatsanwaltschaft die Öffentlichkeit um Unterstützung. Wie die Behörde am Dienstag ankündigte, soll es eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro für Zeugen geben, die zur Klärung des Falls beitragen können.

Die Leiche von René Kunze wurde am 14. Juli 2021 am Gleisdreieck im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel gefunden. Der 41-Jährige sei mit zwei Schüssen getötet worden, teilten Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei mit. Unklar sei, ob der Fundort auch der Ort des Verbrechens war.

Bei der Obduktion der Leiche wurde festgestellt, dass der mutmaßliche Mord Züge einer Hinrichtung trug. So wurde der 41-Jährige aus kurzer Distanz erschossen . Eines der beiden Einschusslöcher befand sich demnach im Nackenbereich des Opfers. Ein Passant hatte K.s Leiche im Bereich einer Kleingartenanlage entdeckt.

Wiesbadener Mord ist Thema bei "Aktenzeichen XY"

In einer erneuten Öffentlichkeitsfahndung fragen die Ermittler nun, wer den Getöteten in der Nacht vom 13. auf den 14. Juli gesehen hat oder rund um den Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht hat.

Der Fall wird am Mittwochabend in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" behandelt. Zuletzt hatte es in Hessen Fahndungserfolge nach der Ausstrahlung von Kriminalfällen in der ZDF-Sendung gegeben. So gelang es Ermittlern, 37 Jahre nach dem Mord an der damaligen Schülerin Jutta Hoffmann aus dem Odenwald, einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Außerdem wurde ein Mann festgenommen, der im Verdacht steht, im April 2019 eine Frau in Frankfurt überfallen und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt zu haben.