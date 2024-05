Geldautomatensprengung in Groß-Gerau - Täter flüchtig

Geldautomat in Einkaufszentrum in Groß-Gerau gesprengt

Eine laute Explosion hatte eine Anwohnerin aus dem Schlaf gerissen. Sie alarmierte die Einsatzkräfte. Doch die Täter waren nach der Geldautomatensprengung bereits mit einem Auto geflüchtet.

In einem Einkaufszentrum in Groß-Gerau ist in der Nacht zum Samstag ein Geldautomat gesprengt worden.

Wie die Polizei mitteilte, alarmierte eine Anwohnerin gegen 4.15 Uhr per Notruf die Einsatzkräfte. Sie berichtete von einer Explosion in ihrer Nachbarschaft.

Täter noch auf der Flucht

Laut Polizei flüchteten die Täter mit einem Auto vom Tatort. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, der sich zum Tatzeitpunkt in dem Gebäude aufhielt, blieb unverletzt.

Zur Schadenshöhe und zur Höhe einer eventuellen Beute konnten die Beamten zunächst keine Angaben machen. Die Ermittlungen laufen.