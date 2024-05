Bei Schüssen in Frankfurt-Sindlingen ist ein Mann am Bein getroffen worden. Er kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Eine Fahndung mit Hubschrauber verlief bislang erfolglos.

Ein Mann ist am späten Freitagabend in Frankfurt schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fielen in der Hugo-Kallenbach-Straße im Stadtteil Sindlingen mehrere Schüsse.

Der Mann wurde demnach von mindestens einer Patrone im Bein getroffen und ins Krankenhaus gebracht. Er schwebe nicht in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Polizei.

Fahndung bislang erfolglos

Die Hintergründe der Tat sind demnach noch völlig unklar. Nach dem oder den Tätern wurde in der Nacht zum Samstag per Hubschrauber gefahndet - bisher jedoch ohne Erfolg. Weitere Informationen gab die Polizei zunächst nicht preis.

