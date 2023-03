Gießener Innenstadt 28-Jähriger von Auto angefahren und gestorben - Fahrer flüchtet

In der Gießener Innenstadt ist am frühen Sonntagmorgen ein 28 Jahre alter Fußgänger angefahren worden. Er starb an seinen schweren Verletzungen. Der Autofahrer flüchtete. Weit kam er nicht.