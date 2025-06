47-Jährige stirbt nach Gewalttat in Ronneburg

Rettungskräfte haben in Ronneburg eine 47 Jahre alte schwerverletezte Frau entdeckt. Sie starb noch im Rettungswagen. Ein Mann aus ihrem persönlichen Umfeld wurde festgenommen.

Ein 45 Jahre alter Mann steht unter Verdacht, eine zwei Jahre ältere Frau in Ronneburg (Main-Kinzig) getötet zu haben. Beide standen in einer persönlichen Beziehung zueinander, wie die Staatsanwaltschaft Hanau und das Polizeipräsidium Südosthessen am Montagabend mitteilten.

Kurz zuvor hatten Rettungskräfte die leblose Frau gefunden. Die 47-Jährige starb laut Mitteilung trotz umgehender Reanimationsmaßnahmen noch im Rettungswagen. Auch der 45-Jährige wurde am Einsatzort angetroffen. Er wurde vorläufig festgenommen.

Polizei sucht Zeugen

Die Leiche der 47-Jährigen soll schnellstmöglich in der Frankfurter Rechtsmedizin obduziert werden. Die Hanauer Kriminalpolizei sucht derweil mögliche Zeugen.

Um welche Art von Verletzung es sich handelt, wurde zunächst nicht bekannt. Auch ist nicht klar, in welcher Beziehung Opfer und mutmaßlicher Täter standen und ob beide gemeinsam in einem Haushalt lebten. Die Staatsanwaltschaft Hanau war am Abend nicht für Rückfragen zu erreichen.