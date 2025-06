Sinnlos-Drohung am Flughafen Frankfurt

Eine 32-Jährige hat aus Ärger über den Sicherheitscheck am Flughafen Frankfurt ihren Anschlussflug verpasst und sich eine Anzeige wegen Vortäuschens einer Straftat eingehandelt.

Veröffentlicht am 04.06.25 um 09:38 Uhr

Die Frau sagte am Dienstag, in der Rumflasche in ihrem Gepäck sei Sprengstoff. Sie tat das laut Polizei mehrfach. Herbeigerufene Spezialkräfte sahen rasch, dass keine Gefahr drohte.