Der Tatort: ein Restaurant in Nieder-Eschbach. Bild © Saskia Klingelschmitt (hr)

59-Jähriger nach Streit in Frankfurter Gaststätte erschossen

Ein 59 Jahre alter Mann ist im Frankfurter Stadtteil Nieder-Eschbach durch mehrere Schüsse getötet worden. Die Fahndung nach dem Täter läuft aktuell. Täter und Opfer sollen sich zuvor einen Streit geliefert haben.

Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Dienstag in einer Gaststätte im Frankfurter Stadtteil Nieder-Eschbach. Es seien gegen Mitternacht mehrere Schüsse gefallen, bestätigte die Polizei am Morgen.

Nach hr-Informationen sollen sich der Täter und das 59 Jahre alte Opfer vor der Gaststätte gestritten haben. Der 59-Jährige ging dann hinein und setzte sich an einen Tisch in der Gaststätte. Der Täter folgte ihm und gab aus kurzer Distanz vier Schüsse auf den Oberkörper und Kopf des 59-Jährigen ab.

Für das Opfer sei jede Hilfe zu spät gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Reanimationsversuche seien gescheitert. Der Täter floh. Die Beamten fahnden derzeit noch nach ihm. Motiv und Hintergründe sind noch unklar.

Die Mordkommission wurde eingeschaltet. Experten der Spurensicherung waren am Dienstagmorgen noch vor Ort. Polizisten hatten den Bereich um das Restaurant weiträumig abgesperrt.