Eine Tote und Verletzte bei Autounfall in Frankfurt

Nach einem schweren Unfall im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen ist eine 26 Jahre alte Frau gestorben. Ein 600-PS-Auto verunglückte auf der Offenbacher Landstraße. Vermutlich war der Fahrer zu schnell unterwegs.

Den Einsatzkräften bot sich der Anblick eines Trümmerfelds: Bei einem schweren Autounfall auf der Offenbacher Landstraße in Frankfurt sind am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr drei Menschen verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei verletzte sich eine 26 Jahre alte Frau so schwer, dass sie später im Krankenhaus starb. Eine weitere Frau, die 24 Jahre alt ist, wurde schwer verletzt. Der 25-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Polizei geht von überhöhter Geschwindigkeit aus

Vermutlich war der Fahrer des Mercedes AMG S63 wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Mast sowie eine Straßenlaterne geprallt, wie die Polizei mitteilte. Das Automodell hat über 600 PS.

Ein Gutachter sei vor Ort gewesen, berichtete ein Polizeisprecher. Einzelheiten zum Ablauf des Unfalls waren demnach noch nicht klar.

Hubschrauber über Unfallstelle

Die Offenbacher Landstraße im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen wurde für die Spurensicherung weiträumig abgesperrt. Die Straßenbahnlinie 16 nach Oberrad und Offenbach wurde für etliche Stunden unterbrochen. Mit einem Hubschrauber machte die Polizei Übersichtsaufnahmen.

Der Mercedes, in dem die beiden verletzten Frauen und der Fahrer saßen, wurde komplett zerstört. Motorenteile lagen auf der Straße und im Grünstreifen.

Ähnlicher Unfall wenige Tage zuvor

Erst in der Nacht zum Donnerstag ereignete sich am Oberforsthauskreisel am anderen Ende von Frankfurt-Sachsenhausen ein Unfall, bei dem die Polizei überhöhte Geschwindigkeit als Ursache annimmt. Eine 29 Jahre alte Fahrerin verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Auto prallte gegen einen Baum. Die Frau und ihr gleichaltriger Mitfahrer starben.