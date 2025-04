Mit großangelegten Kontrollen ist die Polizei in Hessen erneut an Karfreitag und Karsamstag gegen Raser, Poser und illegale Tuning-Treffen vorgegangen. Hunderte Fahrzeuge wurden überprüft - und teils einkassiert.

Mit einem landesweiten Großeinsatz hat die hessische Polizei an Karfreitag und Karsamstag die Autoposer- und Tuning-Szene ins Visier genommen. Wie das Landeskriminalamt (LKA) mitteilte, waren rund 270 Einsatzkräfte rumd um den "Car-Freitag" im Einsatz.

Bis Samstagnachmittag kontrollierten sie insgesamt 820 Fahrzeuge. Dabei stellten sie 51 Straftaten fest und leiteten 282 Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. 34 Autos wurde demnach die Weiterfahrt untersagt. Die Maßnahmen sollten in Teilen Hessens noch über den gesamten Karsamstag fortgesetzt werden.

Zahlreiche gefährliche Verstöße in Hessen

In Frankfurt, Darmstadt und bei Gladenbach (Marburg-Biedenkopf) stellte die Polizei verbotene Autorennen mit Tempoüberschreitungen von bis zu 70 km/h fest. Es wurden Strafverfahren eingeleitet und mehrere "hochwertige Fahrzeuge" sichergestellt. In Dillenburg verursachten sieben sogenannte "Muscle-Cars" gezielt Lärm in einem Tunnel.

In Kassel flüchtete ein 17-Jähriger laut Polizei vor einer Kontrolle – offenbar, weil er ohne die vorgeschriebene Begleitperson unterwegs war. Wegen seiner "rücksichtslosen Fahrweise" werde auch gegen ihn wegen eines verbotenen Autorennens ermittelt. Die Prüfbescheinigung wurde eingezogen.

Erstmals setzte die Polizei in Hessen am "Car-Freitag" auf ein flexibles Einsatzkonzept, das die Vorhersehbarkeit der Maßnahmen verringere, wie Innenminister Roman Poseck (CDU) erklärte.

Ziel sei es, effektiver gegen illegale Rennen, gefährliches Tuning und rücksichtsloses Verhalten vorzugehen. Der Anstieg der Zahl verbotener Kraftfahrzeugrennen zeige, dass noch viel Arbeit für die Behörden zu tun sei.

Illegales Straßenrennen in Frankfurt

Unabhängig von den landesweiten Kontrollen kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem mutmaßlich illegalen Straßenrennen in Frankfurt, wie die Polizei mitteilte. Auf der Sonnemannstraße stoppte die Polizei demnach zwei Raser. Die Fahrer müssen sich nun wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen verantworten.