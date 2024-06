61-Jährige in Bad Homburg getötet

Kurzmeldung 61-Jährige in Bad Homburg getötet

In einer Wohnung in Bad Homburg ist am Sonntag die Leiche einer 61 Jahre alten Frau entdeckt worden.

Die Polizei geht von einer Gewalttat aus. Ihr 66 Jahre alter Ehemann war zuvor mit seinem Wagen gegen eine Hauswand gefahren und dabei ums Leben gekommen. Das Gebäude ist den Angaben zufolge wegen statischer Bedenken aktuell nicht bewohnbar. Die Beamten fanden die Frau, als sie die Todesnachricht überbringen wollten. Zu den Hintergründen wird nun ermittelt.