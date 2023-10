64-Jähriger belästigt Mädchen in Lich - Festnahme

Kurzmeldung 64-Jähriger belästigt Mädchen in Lich - Festnahme

Die Polizei in Lich (Gießen) hat am Donnerstag einen 64-Jährigen festgenommen, der am Montag eine Zwölfjährige sexuell belästigt haben soll.

Wie die Beamten am Freitag mitteilten, soll er dem Mädchen zunächst pornografische Bilder gezeigt und sie dann angefasst haben. Der 64-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.