Ein 68-Jähriger sticht in einer Gemeinschaftsunterkunft in Mücke (Vogelsberg) mehrfach mit einem Klappmesser auf eine 63-Jährigen ein. Der Tatverdächtige kam in U-Haft.

Der 68-Jährige hatte nach derzeitigen Erkenntnissen am Mittwoch in der Gemeinschaftsunterkunft aus noch unklarer Ursache mehrfach mit einem Klappmesser auf einen 63-jährigen Mitbewohner eingestochen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die alarmierten Beamten nahmen den Tatverdächtigen wiederstandslos fest. Das Opfer kam in eine Klinik, der Gesundheitszustand sei stabil. Beide Männer waren alkoholisiert.

Ein Haftrichter erließ am Donnerstag Haftbefehl gegen den 68-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags.