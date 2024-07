Auf der A4 ist am Sonntag in Osthessen ein 81 Jahre alter Autofahrer tödlich verunglückt. Der Mann war Richtung Osten unterwegs. Zwischen Friedewald und Wildeck-Hönebach kam der Mann von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Das Auto überschlug sich mehrfach und landete auf dem nahe gelegenen Parkplatz Nadelöhr. Ersthelfer versuchten, den Mann zu reanimieren. Doch der 81-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter beauftragt, die Ursache des Unfall zu klären.