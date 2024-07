90-Jährige stirbt nach Unfall in Badesee in Biblis

Eine 90 Jahre alte Frau ist gestorben, nachdem sie am Montag zum Baden in den See an der Rebenäcker in Biblis (Bergstraße) gestiegen war.

Rettungskräfte zogen die Seniorin bewusstlos aus dem Wasser, nachdem Zeugen sie aus den Augen verloren hatten. Trotz Reanimation überlebte die 90-Jährige nicht.