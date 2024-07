Ein Reifenplatzer hat einen Unfall auf der A5 nahe Weiterstadt verursacht. Dabei wurden fünf Menschen verletzt. Ein 52-Jähriger war am späten Montagabend mit seinem Auto in voller Fahrt auf der Autobahn unterwegs, als der Reifen platzte. Der Mann verlor die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen zwei andere Autos und die Mittelleitplanke. Die fünf Leichtverletzten kamen ins Krankenhaus. Für die Aufräumarbeiten musste die A5 in Richtung Frankfurt zwei Stunden gesperrt werden.