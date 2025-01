Ein Raser hat am Freitagabend auf der A66 bei Langenselbold (Main-Kinzig) eine zivile Polizeistreife bedrängt.

Teilweise seien die Scheinwerfer im Rückspiegel nicht mehr zu sehen gewesen, teilten die Beamten am Montag mit. Die Zivilstreife wechselte die Spur und beobachtete dasselbe Verhalten des 20-Jährigen beim nächsten Auto. Trotz eines Tempolimits von 100 km/h habe der Mann auf mehr als das Doppelte beschleunigt. Er sei so schnell unterwegs gewesen, dass er in einer Linkskurve den Standstreifen benutzen musste. Die Polizisten konnten den Mann nicht weiter verfolgen, hatten aber das Kennzeichen und ermittelten so den Halter.