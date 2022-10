Eine 29 Jahre alte Autofahrerin hat auf der A7 eine Karambolage ausgelöst.

Am Samstag schleuderte sie mit ihrem Renault von der Auffahrt Fulda-Nord auf die rechte Spur. Dort wich eine 57-Jährige in ihrem Ford nach links aus, prallte aber von der Mittelleitplanke zurück, so dass der Opel eines 53-Jährigen zwischen die anderen Wagen geriet.

Unfallbilanz laut Polizei: eine Verletzte, 13.000 Euro Schaden, zehn Kilometer Stau infolge der Autobahnsperrung.