Ein Lastwagenfahrer ist auf der A7 bei Kassel auf einen Pannen-Lkw aufgefahren. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er starb. Die Bergungsarbeiten dauern an, ein langer Stau ist die Folge.

Der tödliche A7-Unfall ereignete sich am frühen Dienstagmorgen zwischen den Autobahnkreuzen Kassel-Mitte und Kassel-Ost in Fahrtrichtung Hannover. Die Autobahn musste in Richtung Hannover vorübergehend voll gesperrt werden.

Es bildete sich ein kilometerlanger Stau ab dem Dreieck Kassel-Süd. Inzwischen ist eine Spur wieder frei. Einem Polizeisprecher zufolge könnten die Bergungsarbeiten noch bis zum Mittag andauern.

Polizei: Laster fährt bei Kassel auf Pannen-Lkw auf

Bei dem Zusammenstoß der beiden Lastwagen kam einer der beiden Fahrer ums Leben. Er war ersten Ermittlungen zufolge mit seinem Fahrzeug auf den anderen Lastwagen aufgefahren, der wegen einer Panne auf dem Seitenstreifen stand. Der Fahrer des Lastwagens auf dem Seitenstreifen sei bei dem Aufprall nicht in seinem Fahrzeug gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Die genaue Unfallursache ist laut Ermittler noch nicht geklärt. An beiden Lastwagen entstand ein Totalschaden, die Polizei schätzte den Schaden auf einen Betrag im sechsstelligen Bereich.