Auf der A7 bei Neuenstein (Hersfeld-Rotenburg) ist am Dienstag der Fahrer eines Kleintransporters schwer verletzt worden.

Veröffentlicht am 18.02.25 um 22:14 Uhr

Er sei in Fahrtrichtung Kassel aus ungeklärter Ursache auf einen Laster aufgefahren, teilte die Polizei mit. Der 35-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Die A7 war etwa zwei Stunden gesperrt.