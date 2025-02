Warum die Luftqualität in Hessen gerade schlecht ist, es heute Morgen zahlreiche Unfälle in Hessen gab und in Rüsselsheim niemand mehr ohne Termin ins Rathaus kommt: Das und mehr in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Veröffentlicht am 11.02.25 um 18:55 Uhr

Draußen ist es grau aber wir beginnen hier gleich mit einer guten Nachricht, die zumindest alle Eintracht-Fans freuen wird. Außerdem wartet noch das hier auf Sie:

Eintracht Frankfurt wird Deutscher Meister - demnächst

Die Zeiten, in denen man bei Eintracht Frankfurt am Ende der Saison um den Abstieg zittern musste, sind zum Glück schon seit einiger Zeit vorbei. Und auch wenn die Eintracht 2022 in Sevilla die Europa League gewonnen hat: Es wäre doch schön, sich nach 1959 wieder "Deutscher Meister" nennen zu dürfen.

Für Fußball-Legende Felix Magath liegt das durchaus im Bereich des Möglichen: "Wenn sie die Entwicklung des Vereins in den Vordergrund stellen, dann kann die Eintracht in zwei bis drei Jahren um den Titel mitspielen." Also ich fänd das ja ganz gut - und Sie?

Voting Was meinen Sie: Ist Eintracht Frankfurt in zwei bis drei Jahren Deutscher Meister? Nur eine Antwort ist möglich (0/1) Auf jeden Fall! Nie im Leben! Also die Kickers wären mir lieber ... Mir egal. Hauptsache bei den Lilien läuft es gut! Meldet Euch wieder, wenn es um Wehen Wiesbaden geht. Loca-tag 'coffee_cup_voting_honeypot_label' not found Bitte mindestens eine Option auswählen.

In unserer Rubrik Momentaufnahme haben wir heute einen gefiederten Freund von hessenschau.de-Nutzer Hans Russ aus Herborn-Seelbach. Gut, die Freundschaft hat er sich mit einer Futterstelle erkauft, aber der Vogel hätte ja auch Nein sagen können.

"Ein Kleiber an der Futterstelle in meinem Garten." Das Foto hat uns hessenschau.de-Nutzer Hans Russ aus Herborn-Seelbach geschickt. Bild © Hans Russ

Luftqualität in Hessen teils sehr schlecht - Besserung in Sicht

Wenn das Wetter trocken und windstill ist, mag sich das für viele gut anhören, doch für die Luftqualität in Hessen ist das derzeit ein Problem: Denn dann setzen sich Feinstaubpartikel in Bodennähe ab und auch andere Schadstoffe werden nicht weggeweht.

Für uns bedeutet das dann eine schlechte bis sehr schlechte Luftqualität. Und die haben wir derzeit tatsächlich an fast allen Messstellen in Hessen. Das sollte man bedenken, wenn man sich im Freien aufhält. Wer empfindlich ist oder vorgeschädigte Atemwege hat, sollte körperliche Anstrengungen dort vermeiden. Also vielleicht lieber auf dem Laufband anstatt im Park joggen.

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Doch es gibt Aussicht auf Besserung: Der Regen am Montagabend hat die Feinstaubpartikel vielerorts schon aus der Luft gewaschen.

Und in den nächsten Tagen soll das Wetter wieder schlechter werden: "Ein Tiefdruckgebiet bringt in den nächsten Tagen immer wieder Regen und auch der Wind nimmt wieder zu", sagt unser Wetterexperte Tim Staeger. Schlechtes Wetter hat auch gute Seiten.

Ein Dunst liegt über Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv), Arne Dedert

Mehrere Glätteunfälle - leichte Entwarnung nach Lkw-Unfall auf A7

Weniger gut ist es, wenn aus Nässe Glätte wird. So kam es heute in Hessen bereits zu zahlreichen Glätteunfällen.

Den längsten Stau gab es auf der A7 zwischen Malsfeld und Guxhagen (Schwalm-Eder), wo ein Lkw auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern geriet und nur noch ein Fahrstreifen befahrbar war.

Auf der A44 kam es vor und nach Waldkappel (Werra-Meißner) zu Glätteunfällen. Nachdem ein Pkw zwischen Ringgau und Eschwege in die Leitplanke geprallt war, musste auch hier die Autobahn zwischenzeitlich gesperrt werden.

Auf der L3334 in Fahrtrichtung Bischhausen krachten zwei Autos frontal zusammen, eines überschlug sich, beide Fahrerinnen kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von rund 55.000 Euro.

Und das war noch lange nicht alles.

Videobeitrag Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß nahe Waldkappel Video Bild © Hessennews TV Ende des Videobeitrags

Rüsselsheim beklagt zunehmende Aggressionen

Verbale Entgleisungen, Anschreien, Morddrohungen, Hausverbote, die Polizei immer wieder zu Gast im Rathaus wegen aggressiver Bürger - all das gibt es leider viel zu oft im Rüsselsheimer Rathaus.

Trauriger Höhepunkt war bisher eine Öl-Attacke und eine mit Kot beschmierte Eingangstür in der vergangenen Woche. Wer dafür verantwortlich ist, weiß man noch nicht, aber da die Stimmung schon vorher immer schlechter wurde, kommt man seit Anfang Februar nur noch mit Termin ins Rathaus. Ansonsten bleiben die Türen verschlossen.

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Zudem wurden an allen Arbeitsplätzen Alarmknöpfe installiert. Im Bedrohungsfall können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen drücken, woraufhin ein stiller Alarm ausgelöst wird. Die Kolleginnen und Kollegen auf dem Flur werden informiert und können zu Hilfe eilen.

Oberbürgermeister Patrick Burghardt (CDU) bereitet diese Entwicklung Sorgen. "Die Stimmung draußen ist deutlich aggressiver geworden." In der Silvesternacht seien in Rüsselsheim erstmals mehrfach Feuerwehrleute im Einsatz angegriffen worden. "Der Habitus von Teilen der Bevölkerung hat sich stark verändert", beobachtet Burghardt.

Wichtig ist ihm zu betonen, dass ein möglicher Migrationshintergrund dabei keine Rolle spielt. Die Aggression komme sogar vermehrt von Menschen ohne Migrationshintergrund. Dass sich die Situation bald entspannt, glaubt er nicht: "Das Rad lässt sich nicht so leicht zurückdrehen."

Mitarbeiter der Stadt reinigen den Eingang des Ordnungsamts, nachdem Unbekannte die Fassade und die Tür mit Öl beschmiert haben. Bild © Stadt Rüsselsheim am Main

Weitere Themen des Tages:

Ein deutsch-schweizerisches Firmengeflecht fällt durch geplatzte Projekte auf. In zwei Fällen ermittelt die Frankfurter Staatsanwaltschaft. Ehemalige Mitarbeiter warten unterdessen auf ihr Geld.

Nachdem in Mittelhessen bereits am Dienstag Beschäftigte im öffentlichen Dienst gestreikt haben, geht es morgen in Südhessen und Rhein-Main weiter. Tram und U-Bahnlinien werden davon betroffen sein, aber auch andere Einrichtungen wie Kitas, Behinderteneinrichtungen und das Klinikum Höchst.

Neben den im deutschen Parlament vertretenen Parteien treten in Hessen sieben kleinere Parteien zur Bundestagswahl an. Hier sind ausgewählte Aspekte aus ihren Wahlprogrammen.

Bild © Parteien, Adobe Stock, hr, Collage: hessenschau.de

Ein kurzer Blick über den Tellerrand

Der bisherige Erfolg des Deutschlandtickets zeigt sich besonders deutlich in Hamburg: Dort gibt es derzeit mehr Deutschlandtickets als zugelassene Autos. Hamburg hat den öffentlichen Nahverkehr in den vergangenen Jahren aber auch intensiv ausgebaut. Von den dazugehörigen Baustellen sind die Autofahrer allerdings ziemlich genervt.

Auf Santorini bebt die Erde immer noch - inzwischen sogar mehrmals pro Stunde. Am Montagabend gab es mit einer Stärke von 5,3 das bisher stärkste Beben - es könnte aber noch heftiger werden. Der größte Teil der Bevölkerung hat die Insel inzwischen verlassen.

- es könnte aber noch heftiger werden. Der größte Teil der Bevölkerung hat die Insel inzwischen verlassen. Was haben die Corona-Schnelltests, Abstandsregeln, Lockdowns und Masken wirklich gebracht? Was weiß die Forschung inzwischen über die Wirksamkeit der Corona-Maßnahmen? Die Kolleginnen und Kollegen vom NDR geben die Antworten.

Bild © picture-alliance/dpa

Streaming-Tipps: Ein Zug, ein Thema und ein Lehrer

Mein heutiger Filmtipp für Ihren Fernsehabend bietet Action nach einem japanischen Roman: Brad Pitt spielt in dem Film "Bullet Train" aus dem Jahr 2022 einen Profikiller, der in einem japanischen Shinkansen-Zug einen Koffer voller Geld stehlen soll. Doch er ist nicht der einzige Auftragskiller im Zug ... Man ahnt es schon: Hier geht es nicht so sehr um Story und Dramaturgie, sondern um Action. Und davon gibt es reichlich. Der Film ist noch bis zum 17. Februar in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Das Thema Migration ist im aktuellen Wahlkampf sehr präsent und beschäftigt viele Menschen. Der tagesschau-Podcast "11KM" blickt hinter die laute Debatte : Wer verfolgt welche Interessen und warum ist das Thema so dominant, obwohl die Zahl der Asylanträge sinkt? Und auch unsere Sendung "Der Tag" fragte gestern: Warum lässt das Wort "Migration" die Wogen hoch schlagen? Migration hat es schließlich schon immer gegeben und wir brauchen sie, um unseren Wohlstand auch in Zukunft zu sichern. Beide Podcasts finden Sie in der ARD-Audiothek.

Und noch ein Doku-Tipp: Mein Kollege Simon Rustler hat sich für die Reihe "7 Tage" als Lehrer an seiner alten Schule in Karben im Wetteraukreis versucht. Er hat sich gefragt: Wie ist es, Schülerinnen und Schüler heute zu unterrichten? Vor welchen Herausforderungen stehen Lehrer? Welche Rolle spielen Themen wie Migration, Inklusion oder Respekt? Ist der Beruf vielleicht doch viel besser als sein Ruf? Sein rund 30-minütiger Film ist in der ARD-Mediathek zu sehen.

Videobeitrag "7 Tage Lehrer" – unterwegs an einer Schule in Karben Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Eins noch ...

Ampelmännchen sind nicht gleich Ampelmännchen. Schon die Standard-Ampelmännchen sehen in Kassel anders aus als in Berlin, aber zusätzlich gibt es auch noch Sondereditionen.

In Bad Nauheim und Friedberg (Wetterau) zum Beispiel signalisiert Elvis, ob man gehen darf oder nicht. Im ostfriesischen Emden ist es Otto Waalkes, in Mainz die Mainzelmännchen und in Augsburg der Kasperl - wegen der Augsburger Puppenkiste.

Jetzt gibt es in München eine neue Spezial-Ampel. Und was ist darauf zu sehen? Nein, kein Maßkrug. Es ist ein echter Münchner Star ...

Externer Inhalt Externen Inhalt von ARD Mediathek (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von ARD Mediathek (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von ARD Mediathek (Video) zukünftig immer anzeigen. Einstellungen Inhalte anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von ARD Mediathek (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. ARD Mediathek (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen! Ihr Sven-Oliver Schibat (gratuliert dieser Kultkneipe zum 125. Geburtstag!) Sven-Oliver Schibat Bild © hr/Jan-Niclas Grömling Formular Hessen am Abend - Der hessenschau-Newsletter Hessen am Abend anmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbestellen. Hier können Sie sich füranmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbestellen. Hier erfahren Sie mehr E-Mail Zurücksetzen Ende des Formulars