Auf der A7 ist am späten Montagabend bei Kalbach (Fulda) ein Lkw in eine Baustelle gefahren. Die Autobahn wurde daraufhin voll gesperrt.

Veröffentlicht am 07.10.24 um 23:24 Uhr

Ein Lkw ist auf der Autobahn 7 in eine Baustellenabsperrung bei Kalbach-Uttrichshausen (Fulda) gefahren und blockiert dadurch die gesamte Fahrbahn in Richtung Norden.

Die Autobahn wurde daher am späten Montagabend in Höhe der Thalaubachtalbrücke in Richtung Norden vollständig gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Wann die Straße wieder freigegeben wird, ist bisher nicht bekannt. Verletzt wurde offenbar niemand. Die Polizei bittet darum, stattdessen die U65 ab Bad Brückenau-Volkers zu nutzen.