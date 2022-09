Eine Woche nachdem er beim Absturz einer Feuerleiter in Kassel schwer verletzt wurde, ist ein junger Mann im Krankenhaus verstorben. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist weiterhin unklar.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ist der 22-Jährige aus Witzenhausen (Werra-Meißner) bereits am Mittwoch im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Diese hatte er sich zugezogen, als sich eine Woche zuvor in Kassel das Podest einer Feuerleiter aus der Verankerung löste, auf der er mit zwei Freunden gestanden hatte. Er stürzte daraufhin mehr als sieben Meter in die Tiefe.

Unfallursache weiterhin unklar

Zeugenaussagen zufolge waren die drei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren am Mittwochabend in dem Haus im Stadtteil Wesertor zu Besuch. Sie hatten offenbar aus einer Wohnung im zweiten Stock heraus die angebaute Feuerleiter betreten, um dort zu rauchen. Als die drei Männer auf dem Plateau der Feuerleiter standen, brach das Podest aus der Verankerung in der Hauswand und kippte.

Der nun verstorbene 22-Jährige stürzte dabei unmittelbar in die Tiefe. Ein gleichaltriger, ebenfalls aus Witzenhausen stammender Mann konnte sich am Geländer der Feuertreppe festhalten und erlitt nur leichte Verletzungen. Dem dritten Betroffenen war es zunächst auch gelungen, sich festzuhalten, ehe er dann doch abstürzte. Er erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist nach Polizeiangaben auch mehr als eine Woche danach noch nicht geklärt. Ein Gutachter wurde mit der Untersuchung des Vorfalls beauftragt.