An den Haupt- und Realschulen haben die zentralen Abschlussprüfungen begonnen. Die Hauptschüler starteten mit Mathe, für Realschüler stand Deutsch auf dem Plan.

In Hessen starten die Abschlussprüfungen an Haupt- und Realschulen

In Hessen starten die Abschlussprüfungen an Haupt- und Realschulen Bild © Imago Images

Während die meisten Abiturientinnen und Abiturienten ihre schriftlichen Prüfungen bereits hinter sich gebracht haben, geht es für die Haupt- und Realschülerinnen und -schüler jetzt erst los: Am Montag haben die zentralen Abschlussprüfungen begonnen.

Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa (Archiv) | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Hauptschüler starteten mit Mathematik, die Realschüler mit Deutsch. Am Mittwoch machen die Hauptschulen mit Deutsch weiter, an den Realschulen werden die Prüfungen in der ersten Fremdsprache geschrieben. Am Freitag stehen jeweils die Hauptschulprüfungen in der ersten Fremdsprache und die Realschulprüfungen in Mathematik an.

Minister drückt die Daumen

"Ich wünsche allen Prüflingen viel Erfolg, Zuversicht und die nötige Portion Glück", sagte Bildungsminister Armin Schwarz (CDU).

Er schickte zudem einen "großen Dank an alle Lehrkräfte, die unsere Schülerinnen und Schüler sicher durch ihre Schullaufbahn und die Phase der Abschlussprüfungen begleiten".

33.000 Schülerinnen und Schüler

Rund 33.000 Schülerinnen und Schüler beider Bildungsgänge treten an rund 470 Schulen zu den Prüfungen an: Im Bildungsgang Hauptschule sind es rund 13.300, in den Realschulen etwa 19.800.

Nach den schriftlichen Prüfungen folgt laut Kultusministerium an den Hauptschulen eine Projektprüfung, die in Gruppen abgelegt wird und im Realschulbildungsgang eine Präsentationsprüfung als Einzelleistung.

Wer den angestrebten Abschluss nicht schafft, kann die zuletzt besuchte Jahrgangsstufe einmal wiederholen und erneut eine Prüfung ablegen.

Vielfältige Möglichkeiten

Nach dem Hauptschulabschluss kann eine duale Ausbildung begonnen werden. Der qualifizierende Hauptschulabschluss berechtigt zusätzlich zum Übergang in die zweijährige Berufsfachschule.

Nach dem Realschulabschluss kann der Einstieg in eine duale Ausbildung folgen. Mit einem qualifizierenden Realschulabschluss kann der Übergang in die gymnasiale Oberstufe, das berufliche Gymnasium, die Fachoberschule und weitere Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten folgen.