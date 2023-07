Ein in Hessen gestartetes Kleinflugzeug hat sich nach einem missglücktem Flugmanöver am Flugplatz Großostheim-Ringheim überschlagen.

Ein in Hessen gestartetes Kleinflugzeug hat sich nach einem missglücktem Flugmanöver am Flugplatz Großostheim-Ringheim überschlagen. Bild © picture-alliance/dpa

Flugzeug aus Egelsbach bleibt beim Durchstarten an Zaun hängen

Ein Fluglehrer und sein Schüler sind bei Übungen mit einem Leichtflugzeug auf eine Straße abgestürzt. Dabei hatten sie Glück im Unglück.

Bei einem missglückten Durchstarte-Manöver ist ein Leichtflugzeug im bayerischen Großostheim (Aschaffenburg) auf eine Straße gestürzt. Die beiden Insassen aus Hessen, ein 49 Jahre alter Fluglehrer und ein 43 Jahre alter Flugschüler, seien bei dem Unfall am Dienstagabend um 19.50 Uhr unverletzt geblieben, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Wie der zuständige Feuerwehrchef des Landkreises Aschaffenburg, Frank Wissel, auf hr-Anfrage bestätigte, handelte es sich bei den Insassen der Cessna um einen Flugschüler und seinen Lehrer. Das Flugzeug war am Abend gegen 18.20 Uhr in Egelsbach (Offenbach) gestartet. Die Insassen hätten am Flugplatz Großostheim-Ringheim das Durchstarten und Landen geübt.

"Dreimal hat das geklappt, beim vierten Mal ist es schief gegangen", so Wissel. Beim Durchstarten wird der Landeanflug nicht mit einer Landung abgeschlossen, sondern durch Gasgeben und Übergang in den Steigflug fortgesetzt.

Die Maschine habe dabei zu wenig Höhe gehabt, sei an einem Zaun hängen geblieben, habe ein Verkehrszeichen gestreift, sich überschlagen und sei in einem Gebüsch auf dem Dach zum Liegen gekommen. Geflogen sei zu diesem Zeitpunkt der Fluglehrer, sagte ein Polizeisprecher.

Landung auf normalerweise vielbefahrener Straße

Die beiden Insassen konnten sich bei dem Vorfall selbstständig befreien und blieben unverletzt. Dass bei dem Absturz niemand sonst verletzt wurde, bezeichnet Feuerwehr-Sprecher Wissel als weiteren Glücksfall: "Die Straße ist normalerweise viel befahren. Wäre das Flugzeug zehn Sekunden vorher abgestürzt, hätte es ein Auto treffen können."

Die Absturzursache blieb zunächst ungeklärt, die Ermittlungen laufen. Den Schaden am Flugzeug schätzte die Polizei auf rund 70.000 Euro.

