Lufthansa meldet beste Pünktlichkeit seit zehn Jahren

Die Lufthansa (LH) verzeichnet nach eigenen Angaben die beste Pünktlichkeit seit einem Jahrzehnt.

"Auch wenn erst die erste Hälfte des Jahres vorbei ist, fliegen wir so stabil und so pünktlich wie sage und schreibe seit zehn Jahren nicht mehr", sagte ein Sprecher am Donnerstag. Die Ankunftspünktlichkeit liege in Frankfurt bei mehr als 80%. Doch Herausforderungen gebe es weiter, so würden etwa Drohnensichtungen und Gewitter öfter den Flugbetrieb beeinträchtigen. Die Lufthansa hatte zuletzt Probleme im Ablauf und Ärger mit der Kundschaft.