Am späten Sonntagabend ist in einem Mehrfamilienhaus in Mühlheim am Main (Offenbach) ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, war in einer Wohnung im dritten Stock der Akku eines E-Scooters explodiert und setzte ein Zimmer in Brand. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Eine Mieterin erlitt jedoch einen Schock und klagte über Kreislaufprobleme. Sie musste ärztlich behandelt werden.