Ein Überfall auf ein Ehepaar in seinem Reihenhaus im nordhessischen Vellmar und die Suche nach einer vermissten Frau in Mittelhessen werden in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" thematisiert.

Gleich zwei Kriminalfälle mit Bezug zu Hessen sind am Mittwochabend Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst ".

Zum einen geht es um einen bewaffneten Überfall auf ein Ehepaar in Vellmar (Kassel). Zwei mit Sturmhauben vermummte Männer waren am 23. Mai 2022 gegen 2.30 Uhr morgens in das Reihenendhaus eingebrochen.

Einbruchsopfer gefesselt zurückgelassen

Als die Bewohner wach wurden, bedrohten die beiden Unbekannten sie mit einem Schlagwerkzeug und fesselten sie. Anschließend erbeuteten die Täter Uhren und Schmuck im Wert von mehr als 30.000 Euro aus einem Tresor und flohen. Die Bewohner konnten sich kurze Zeit später selbst befreien und die Polizei alarmieren.

Eine groß angelegte Fahndung verlief ergebnislos. Bis heute ist der Raubüberfall ungeklärt. Die Staatsanwaltschaft Kassel hat für Hinweise, die zur Aufklärung des Falls führen, eine Belohnung in Höhe von 2.500 Euro ausgelobt.

Groß angelegte Suche in Vermisstenfall

Der zweite Fall ist eine Vermisstensuche: Im Landkreis Limburg-Weilburg wird seit Heiligabend nach der 34-jährigen Rachel M. gesucht .

Nach ersten Hinweisen wurde das Lahnufer bei Runkel nach der Frau mit rund 100 Einsatzkräften, Tauchern, Booten, Leichenspürhunden und einem Hubschrauber abgesucht - ohne Erfolg. Die Polizei befürchtet, dass sie getötet wurde.

Vermisste wurde am 24. Dezember das letzte Mal gesehen

Rahel M. wurde nach Angaben der Polizei an Heiligabend zuletzt von ihrem Mitbewohner in der gemeinsamen Wohnung in Montabaur (Rheinland-Pfalz) gesehen. Danach verliert sich die Spur der damals 34-Jährigen. Ihr Telefon sei ausgeschaltet, Familienmitglieder und Freunde hätten sie seitdem nicht mehr erreicht. Drei Tage nach ihrem Verschwinden meldete ihr Mitbewohner sie als vermisst. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Limburg war die Vermisste "im Drogenmilieu unterwegs".

Nach ihrem Verschwinden im Dezember hatte die Polizei diverse Hinweise erhalten, die auf das Gebiet um Villmar hindeuten.