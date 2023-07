Ermittler beenden Suchaktion nach vermisster Frau in Villmar

Die Polizei stellt eine groß angelegte Suche an der Lahn im mittelhessischen Villmar ein. Die Leiche einer vermissten Frau aus Rheinland-Pfalz konnte nicht gefunden werden.

Zwei Tage lang suchte die Polizei ein dreieinhalb Kilometer langes Gebiet an der Lahn zwischen Villmar und Runkel (Limburg-Weilburg) ab.

Mit rund 100 Einsatzkräften, Tauchern, Booten, Leichenspürhunden und einem Hubschrauber suchten sie nach der damals 34 Jahre alten Rahel M. aus Montabaur (Rheinland-Pfalz), die seit Heiligabend vergangenen Jahres als vermisst gilt.

Doch wohl erfolglos, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Einen Fund vermelden sie bis zum frühen Abend nicht, sagte der Sprecher. Damit steht die Suche vor dem Abschluss. Denn über das Wochenende sollte sie nach den Worten des Sprechers nicht fortgesetzt werden.

Bislang auch keine entscheidenden Hinweise

Seit Donnerstag seien auch Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, die nun ausgewertet würden. Entscheidende Informationen seien jedoch nach derzeitigem Stand nicht dabei gewesen, so der Sprecher.

Die Polizei weiß bisher nicht, was mit der jungen Frau passiert ist, sie kann ein Verbrechen nicht ausschließen.

Behörden erhielten Hinweise auf Fundort

"Es gibt Hinweise, wonach die Frau nicht mehr am Leben ist und eventuell dort gewaltsam zu Tode gekommen sein könnte", sagte Dominik Mies von der Staatsanwaltschaft Limburg zum Start der Suchaktion am Donnerstag.

"Es werden die Lahn und die Böschungen zu beiden Seiten abgesucht. Aufgrund mehrerer Hinweise gehen wir davon aus, dass dies ein Ablageort der Vermissten sein könnte." Zu näheren Details machte Mies auch am Freitag keine Angaben.

Wer hat Rahel M. an Weihnachten gesehen?

Auch bittet die Staatsanwaltschaft die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat die Vermisste mit den auffälligen roten Haaren, Sternchen-Tätowierungen an den Unterarmen und Piercings an der Nase und der Unterlippe am vergangenen Weihnachten im Bereich Villmar oder Montabaur gesehen?

Hinweise nimmt die Polizeidirektion Limburg-Weilburg entgegen, sie hat für den Vermisstenfall eine eigene Nummer geschaltet: 06431-9140333.

"Der 24.12. ist ein Datum, bei dem so ziemlich jeder weiß, wo er wann an diesem Tag gewesen ist und dementsprechend kann uns wahrscheinlich der ein oder andere Hinweise geben", so Staatsanwalt Mies.

Seit Dezember spurlos verschwunden

Rahel M. wurde nach Angaben der Polizei an Heiligabend zuletzt von ihrem Mitbewohner in der gemeinsamen Wohnung in Montabaur gesehen. Danach verliert sich die Spur der damals 34-Jährigen. Ihr Telefon sei ausgeschaltet, Familienmitglieder und Freunde hätten sie seitdem nicht mehr erreicht. Drei Tage nach ihrem Verschwinden meldete ihr Mitbewohner sie als vermisst. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Limburg war die Vermisste "im Drogenmilieu unterwegs".

Nach ihrem Verschwinden im Dezember hatte die Polizei diverse Hinweise erhalten, die auf das Gebiet um Villmar hindeuten.

