Aktionswoche "Roadpol Seatbelt" in Gießen - viele Kinder nicht angeschnallt

Im Rahmen der europäischen Aktionswoche "Roadpol Seatbelt" hat die Gießener Polizei zahlreiche Verstöße gegen die Anschnallpflicht festgestellt.

Besonders erschreckend sei, dass unter den 67 ertappten Personen 30 Kinder gewesen seien, teilten die Beamten am Mittwoch mit. In einem Fall habe ein Vater seine beiden Kinder auf dem Vordersitz ohne Gurt und Kindersitz zum Kindergarten gebracht. Bei den fünftägigen Kontrollen wurden weitere Verstöße wie Handynutzung am Steuer oder fehlende Versicherungskennzeichen an E-Rollern festgestellt.