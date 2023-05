Das lange Pfingstwochenende beginnt mit viel Sonnenschein, dazu weht ein Lüftchen. Was bedeutet das für den Anteil von Wind- und Solarstrom? Dr. Moritz Langer vom Alfred-Wegener-Institut sammelt mit den "UndercoverEisAgenten" wertvolle Daten - Klimaforschung zum Mitmachen. Die Umweltlotterie GENAU fördert ein Insektenschutzprojekt in Heusenstamm, "alle wetter!"-Reporterin Simone Kienast stellt das Projekt und seine Aktiven vor. Außerdem erfahren Sie in der Sendung, ob auch Sie zu den Gewinnern gehören.