Heiraten im Darmstädter Böllenfalltor Ja sagen zwischen Pfosten und Fanblock

Ihrem Verein haben die Fans des SV Darmstadt 98 schon oft im Stadion die Treue geschworen - jetzt können sie dort auch mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin den Bund fürs Leben eingehen. In der VIP-Loge kann man sich nun standesamtlich trauen lassen.

Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt

Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt Bild © Imago Images

In kaum einer anderen Stadt kann man so schön heiraten wie in Darmstadt. Immerhin steht dort mitten im Weltkulturerbe Mathildenhöhe der markante Hochzeitsturm, in dem sich Paare in großherzoglicher Manier das Ja-Wort geben können. Doch Darmstadt will seinen Ruf als hessischer Hochzeits-Hotspot offenbar noch ausbauen - und das dürfte vor allem Fußballfans freuen.

Künftig können Paare nämlich auch im Stadion am Böllenfalltor den Bund fürs Leben eingehen, also dort, wo sonst Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 seine Heimspiele austrägt. Das teilten Stadt und Verein am Dienstag mit.

Für standesamtliche Trauungen mit blau-weißer Fußballatmosphäre steht demnach die sogenannte Lilienloge zur Verfügung. Der Blick ins Stadion liefert das passende Ambiente.

"Wir sind sehr glücklich, dass die blau-weißen Herzen ab sofort nicht nur bei Heimspielen der Lilien höher schlagen", sagte Michael Weilguny, Geschäftsführer des SV 98. Der Verein freue sich über die Kooperation mit der Stadt. Wer den Tag auch nach der Trauung im Stadion verbringen möchte, kann dort auch die kompletten Hochzeitsfeierlichkeiten ausrichten lassen, so Weilguny.

Bislang Darmstadts unangefochtene Hochzeits-Location Nummer eins: der Hochzeitsturm Bild © Institut Mathildenhöhe/Markus Kaufhold

Standesamt muss sich mit Spielplan abstimmen

Die erste Darmstädter Stadion-Trauung wird es am 11. Juli geben, für diesen Tag hat die Stadt vier Termine vorgesehen. Für die Planung weiterer Termine will das Standesamt aber noch den Spielplan der Lilien für die kommende Saison abwarten, der im Juni erscheint.

Stadtrat Paul Wandrey (CDU), der gleichzeitig auch Standesbeamter ist, freut sich schon auf die ersten Trauungen im Stadion: "Das ist schon etwas Besonderes, damit kann man seiner Verbundenheit noch einmal Ausdruck verleihen." Generell würden besondere Trau-Orte immer beliebter, deshalb habe die Stadt beschlossen, die Möglichkeiten auszuweiten.

Trauungen auch im Jagdschloss Kranichstein

Das Stadion ist deswegen auch nicht der einzig neue Ort, an dem sich künftig das Ja-Wort gegeben werden kann. Auch im Blauen Salon und im Rondellsaal des Kranichsteiner Jagdschlosses, einer früheren Sommerresidenz der Darmstädter Landgrafen, sind nun Trauungen möglich. Ganz ohne Fußball.