Jugendlicher in U-Haft 16-Jähriger soll Mann ausgeraubt und mit Messer verletzt haben

Ein 16-Jähriger soll in Hofheim einen 50-Jährigen zunächst ausgeraubt und dann mit einem Messer schwer verletzt haben. Das Opfer kam ins Krankenhaus. Der Jugendliche sitzt in Untersuchungshaft.

Mann mit Messer verletzt - Jugendlicher in U-Haft

Die Polizei in Hofheim am Taunus (Main-Taunus) ermittelt gegen einen 16-Jährigen. Gegen den Jugendlichen sei ein Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung sowie des schweren Raubes ergangen, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt und die Polizei Westhessen am Donnerstag gemeinsam mitteilten.

Der 16-Jährige war am Dienstagabend mit einem 15-jährigen Begleiter im Bereich des Hofheimer Busbahnhof unterwegs. Mit vorgehaltenem Messer soll er den 50-jährigen Mann aus Hofheim in der Elisabethenstraße ausgeraubt haben. Anschließend habe er sein Opfer mit dem Messer so schwer verletzt, dass der Mann ins Krankenhaus gebracht wurde.

Unmittelbar nach Eintreffen der Polizei seien die beiden Jugendlichen festgenommen worden. Der 15-Jährige ist entlassen worden, der 16-Jährige befindet sich laut Mitteilung seit Mittwoch in U-Haft.