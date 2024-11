Schmuckhändler als Fluggast Diebe stehlen am Frankfurter Flughafen Schmuck in Millionenhöhe

In einem Koffer transportierte ein Fluggast in Frankfurt hochwertigen Schmuck mit sich. Die Videoüberwachung zeigt: Mindestens vier Täter stahlen ihn. Tage später nehmen die Ermittler in Mainz Verdächtige mit Reisegepäck fest.

Am Frankfurter Flughafen kam es zu einem Schmuck-Diebstahl. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Ein Schmuckhändler ist am Frankfurter Flughafen von vier mutmaßlichen Dieben ausgetrickst worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte sich der Händler mit einem Koffer voller teurem Schmuck am Terminal 1 aufgehalten. Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa (Archiv) | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Er und seine Kollegin hatten in der Nähe eines Mietwagenverleihs gewartet, kurz darauf verschwand sein Koffer. Darin verstaut waren hunderte Schmuckstücke mit einem Gesamtwert von 1,2 Millionen Euro. Vier Verdächtige in Mainz festgenommen Wie der Koffer am vergangenen Freitag in die Hände der Diebe gelang, konnte die Polizei nicht sagen. Entscheidende Hinweise bei den Ermittlungen nach den Tätern hatte die Videoüberwachung am Flughafen-Terminal geliefert. Eine detaillierte Auswertung zeigte laut Polizei, dass mindestens vier Täter an dem Diebstahl beteiligt waren. Am vergangenen Sonntag fassten die Ermittler vier Verdächtige im Alter zwischen 43 und 63 Jahren. Versteck mit Reisegepäck verlassen Die Videoaufnahmen hatten die Beamten nach Mainz-Mombach geführt: Dort verließen drei der vier mutmaßlichen Diebe am Sonntagnachmittag ihr Versteck mit Reisegepäck - die Polizei nahm sie fest. Auch der vierte Verdächtige, der zunächst die Flucht ergriff, konnte später von den Ermittlern gestoppt werden. Alle vier Tatverdächtigen wurden vorübergehend festgenommen. Bei der Durchsuchung ihres Verstecks in Mainz durchsuchten die Beamten auch ein Auto. Sie fanden darin bereits versandfertig verpackte Schmuckstücke aus dem Koffer des Schmuckhändlers - zum Teil im Wert von 32.000 Euro pro Schmuckstück.